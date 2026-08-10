Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Silifke
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Silifke, Turquía

;
Villa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Silifke, Turquía
Villa 5 habitaciones
Silifke, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 273 m²
Número de plantas 2
Preciosas Villas con Vista a la Naturaleza en Venta en Mersin Silifke Mersin continúa atraye…
$602,332
Dejar una solicitud
Villa 3 habitaciones en Silifke, Turquía
Villa 3 habitaciones
Silifke, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 100 m²
The concept of villa 2+1 for sale in Susanoglu from Remax Loca Silifke-Atayurt Features …
$175,435
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir