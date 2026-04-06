Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Serik
  4. Alquiler a largo plazo
  5. Dúplex

Arrendamiento a largo plazo dúplex en Serik, Turquía

Dúplex Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Dúplex 4 habitaciones en Serik, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Serik, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Piso 2/2
Apartamento dúplex de 3 dormitorios amueblado en alquiler en el barrio de Belek, Antalya Est…
$900
por mes
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir