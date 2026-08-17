Hoteles en venta en Sariz, Turquía

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Hotel 4 000 m² en Kemer, Turquía
Hotel 4 000 m²
Kemer, Turquía
Área 4 000 m²
En venta se ofrece un hotel boutique de cámara situado en la pintoresca zona de Göinük, una …
$1,50M
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