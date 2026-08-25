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Tiendas en venta en Sariyer, Turquía

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Tienda 118 m² en Sariyer, Turquía
Tienda 118 m²
Sariyer, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 118 m²
Número de plantas 17
Locales en Venta en una Ubicación Privilegiada en Maslak, Sarıyer, Estambul Sarıyer, ubicado…
$1,10M
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