Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Sariyer
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Sariyer, Turquía

;
bienes raíces comerciales
9
hoteles
7
Oficina Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Oficina 85 m² en Sariyer, Turquía
Oficina 85 m²
Sariyer, Turquía
Área 85 m²
Número de plantas 65
Amplias oficinas cerca de la autopista TEM en İstanbul Sarıyer Sarıyer, uno de los distritos…
$723 801
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir