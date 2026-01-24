Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Samsun
  4. Residencial
  5. Apartamento
  6. Piscina

Apartamentos con piscina en venta en Samsun, Turquía

Atakum
10
Kavak
5
Ilkadim
3
Apartamento Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Alan, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Alan, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 10/18
Imperial Residence & HotelImperial es un nuevo desarrollo de prestigio, un hotel de apartame…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Samsun

1 habitación

Parámetros de las propiedades en Samsun, Turquía

con Jardín
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir