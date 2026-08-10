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Áticos en Venta Pursaklar, Turquía

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Ático Ático 3 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 15/15
Apartamentos en venta en Protokol Road en Pursaklar, Ankara Ankara es la capital y la segund…
$115,575
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