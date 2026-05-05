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Alquiler a largo plazo de villas con vistas a la montaña en Turquía

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Villa de 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa de 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 2
Espaciosa y luminosa villa independiente en alquiler en Kaş Kalkan Mavi Manzara, situada en …
$14,588
por mes
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Villa de 5 habitaciones en Fethiye, Turquía
Villa de 5 habitaciones
Fethiye, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 2
Villa en Alquiler con Muelle en la Isla Caballero Descubra escapada exclusiva en TEKCE Villa…
$55,294
por mes
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