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Tiendas en venta en Orhangazi, Turquía

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Tienda 245 m² en Orhangazi, Turquía
Tienda 245 m²
Orhangazi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 245 m²
Número de plantas 1
Locales en un centro comercial al aire libre en Orhangazi, Bursa La región de Orhangazi en B…
$432,702
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