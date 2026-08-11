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Apartamentos en venta en Orhangazi, Turquía

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Apartamento 3 habitaciones en Orhangazi, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Orhangazi, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 1/4
Apartamentos Residenciales Dentro de un Centro Comercial en la Carretera Interurbana en Orha…
$101,128
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Apartamento 2 habitaciones en Orhangazi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Orhangazi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1/4
Apartamentos Residenciales Dentro de un Centro Comercial en la Carretera Interurbana en Orha…
$91,469
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