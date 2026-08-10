Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Muratpasa
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Muratpasa, Turquía

;
Estudio Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Estudio en Muratpasa, Turquía
Estudio
Muratpasa, Turquía
Área 10 m²
Piso 4/10
Deseo Antalya — Conviértete en un Co-Owner de un 5★ Best Western Premier HotelUna inversión …
$25,000
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Hotel Invest
Idiomas hablados
English, Русский, Français
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir