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Estudios del mar en venta en Provincia de Mersin, Turquía

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Erdemli
5
Akdeniz
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4 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 13
Комплексостоит из 1 блока на 13 этажей, 300 м до мо моря Турция, МерсинОкончание строительст…
$38,405
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Estudio 1 habitación en Akdeniz, Turquía
Estudio 1 habitación
Akdeniz, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Número de plantas 11
price list 50% in cash for 12 months 1+0-52M2 from 42.000 € The characteristics of the…
$44,928
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Estudio 1 habitación en Elvanli, Turquía
Estudio 1 habitación
Elvanli, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2/9
Nuevo complejo en Tomyuk, MersinEl complejo consta de 2 bloques en 9 plantasZemin kat + 8 pl…
$42,931
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Estudio 1 habitación en Erdemli, Turquía
Estudio 1 habitación
Erdemli, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 8
$41,719
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Mersin, Turquía

con Vista a la montaña
Baratos
De lujo
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