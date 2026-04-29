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Casas en Venta en Menemen, Turquía

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Casa 5 habitaciones en Menemen, Turquía
Casa 5 habitaciones
Menemen, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso 1/2
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$444,123
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