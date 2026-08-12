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Arrendamiento a largo plazo tiendas en Región del Mediterráneo, Turquía

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Antalya
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4 propiedades total found
Tienda 1 085 m² en Aksu, Turquía
Tienda 1 085 m²
Aksu, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 1 085 m²
Piso 1/3
Espaciosa Tienda en Alquiler en Antalya, Altıntaş Viva Defne La tienda se encuentra en Viva …
$8,273
por mes
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Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach en Oba, Turquía
Commercial Shop for Rent in Alanya, Saray, Near the Beach
Oba, Turquía
Área 135 m²
Aproveche esta excelente oportunidad para alquilar una tienda comercial en Alanya, Saray, id…
Precio en demanda
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Tienda 220 m² en Aksu, Turquía
Tienda 220 m²
Aksu, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 220 m²
Piso 1/3
Tienda en Alquiler en Antalya Altıntaş Viva Defne Situada en el barrio de Altıntaş, en el co…
$2,303
por mes
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Mazur EstateMazur Estate
Tienda 900 m² en Kestel, Turquía
Tienda 900 m²
Kestel, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 900 m²
Amplio Local en Alquiler Frente al Mar en Alanya Kestel Kestel es una de las zonas residenci…
$4,607
por mes
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