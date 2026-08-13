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Locales comerciales en venta en Marmaris, Turquía

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Propiedad comercial 11 000 m² en Marmaris, Turquía
Propiedad comercial 11 000 m²
Marmaris, Turquía
Habitaciones 30
Dormitorios 30
Área 11 000 m²
Número de plantas 2
Hotel frente al mar de 30 habitaciones y listo para inversión en venta en Orhaniye Orhaniye …
$11,00M
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