  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Yunus Emre
  4. Residencia The Project in Bayraklı Location

Residencia The Project in Bayraklı Location

Kayapinar, Turquía
de
$187,852
;
8
Dejar una solicitud
ID: 4698
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 26/7/23

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Aegean Region
  • Ciudad
    Yunus Emre
  • Pueblo
    Kayapinar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    26

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
El proyecto está ubicado en la región de Izmir Bayraklı 26 pisos 226 propiedad residencial Para cada apartamento hay un lugar en un parque cerrado de apartamentos tipo 1 + 1 vista de hasta 6 pisos de la ciudad 1 salón 1 dormitorio 1 baño -el centro de la ciudad 10 minutos -Cerca del metro El proyecto finalizará en junio de 2025

Localización en el mapa

Kayapinar, Turquía

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial New low-rise residence with swimming pools and an underground garage at 900 meters from the beach, Antalya, Turkey
Muratpasa, Turquía
de
$536,012
Barrio residencial For sale apartments in Gold City in Alanya
Kargicak, Turquía
de
$144,143
Edificio de apartamentos Pisos de Inversión en Antalya Cerca del Hospital
Kepez, Turquía
de
$374,838
Edificio de apartamentos Umraniye Tower Apartments Istanbul
Umraniye, Turquía
de
$50,755
Complejo residencial Real estate in Mahmutlar
Mahmutlar, Turquía
de
$157,076
Está viendo
Residencia The Project in Bayraklı Location
Kayapinar, Turquía
de
$187,852
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Complejo residencial New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Complejo residencial New Pearl of İstanbul- Project Beshiktash
Besiktas, Turquía
de
$699,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 6
Área 98–165 m²
3 objetos inmobiliarios 3
La nueva perla de Estambul es un apartamento con amplios jardines y terrazas con habitaciones privadas, donde vivirá con seguridad las 24 horas, los 7 días de la semana, lo que le permite divertirse de forma ilimitada con servicios sociales y pasar tiempo con su familia. A pie se puede ll…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
98.0
650,000
Apartamentos 2 habitaciones
147.0
1,08M
Apartamentos 3 habitaciones
165.0
1,38M
Agencia
Mehal Group
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Edificio de apartamentos Apartamentos con Vistas al Mar y a las Islas Príncipe en Maltepe
Maltepe, Turquía
de
$285,481
Año de construcción 2026
Número de plantas 14
Apartamentos en Venta en un Complejo a Poca Distancia a Pie del Metro en Maltepe Maltepe, situado en el lado asiático de Estambul, es un distrito costero conocido por sus impresionantes vistas al mar y a las Islas Príncipe, visibles desde muchas partes de la zona. El distrito ofrece un estil…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Complejo residencial Complex of villas with gardens and picturesque views close to the center of Istanbul, Turkey
Sile, Turquía
de
$586,955
Ofrecemos villas con jardines, terrazas y zonas de barbacoa, vistas al mar y al bosque.Algunas villas tienen piscinas privadas.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Smart Home"Calefacción por suelo radianteCocina de FrankeAire aco…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Turquía
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
23.09.2024
¿Cómo le está yendo al mercado inmobiliario turco? Análisis de REALTING
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
24.09.2020
Empieza la venta de apartamentos a precios asequibles en el complejo residencial Arcadia Beach en la costa de Alanya
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
17.09.2020
«La pandemia nos ha abierto nuevas oportunidades». Entrevista con la jefa del departamento de ventas de la empresa turca NSM Real Estate
Mostrar todas las publicaciones