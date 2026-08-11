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Oficinas en Venta en Maltepe, Turquía

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bienes raíces comerciales
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Oficina 478 m² en Maltepe, Turquía
Oficina 478 m²
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 478 m²
Número de plantas 29
Oficinas Premium con Opción de Garantía de Alquiler Cerca de la Carretera Principal en Malte…
$1,85M
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Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view en Maltepe, Turquía
Office For Sale in Istanbul Maltepe with Sea view
Maltepe, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 5
The Office is in Maltepe , Istanbul's Asian side, which is becoming increasingly popular, an…
$662,000
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