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Locales comerciales en venta en Kusadasi, Turquía

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Tienda 78 m² en Kusadasi, Turquía
Tienda 78 m²
Kusadasi, Turquía
Área 78 m²
Piso 1/5
Tiendas en un barrio elegante dentro de un complejo en Kuşadası Kuşadası se encuentra cerca …
$251,162
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Propiedad comercial 6 000 m² en Kusadasi, Turquía
Propiedad comercial 6 000 m²
Kusadasi, Turquía
Habitaciones 79
Dormitorios 79
Área 6 000 m²
Piso 1/6
Hotel en venta cerca de la playa y el mar en Kuşadası, Turquía Kuşadası es una región coster…
$6,47M
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