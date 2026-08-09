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Apartamentos de varios niveles en venta en Kemer, Turquía

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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Kemer, Turquía
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Kemer, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/1
This project, located in the Kemer neighborhood of Burdur, consists of a total of 83 indepen…
$39,308
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