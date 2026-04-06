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Arrendamiento a largo plazo villas en Kas, Turquía

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Villa de 4 habitaciones en Kalkan, Turquía
Villa de 4 habitaciones
Kalkan, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 200 m²
Número de plantas 2
Espaciosa y luminosa villa independiente en alquiler en Kaş Kalkan Mavi Manzara, situada en …
$14,972
por mes
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