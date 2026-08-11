Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Kaş
  4. Comercial
  5. De inversiones

Inversiones Inmobiliarias en Kas, Turquía

;
De inversiones Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
De inversiones 2 m² en Kas, Turquía
De inversiones 2 m²
Kas, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 2 m²
$7,15M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir