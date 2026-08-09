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Propiedades residenciales en venta en Karsiyaka, Turquía

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apartamentos
16
18 propiedades total found
Dúplex 6 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 227 m²
Piso 9/9
Dúplex Nuevo con Vista al Mar en Primera Línea en Karşıyaka, Esmirna Este dúplex nuevo se en…
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 2/5
Apartamentos junto al mar cerca de servicios en Esmirna Kaşıyaka Estos apartamentos en Esmir…
$305,118
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Apartamento 3 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 2/5
Apartamentos en Venta con Ascensor y Balcón en Karşıyaka, İzmir Los apartamentos están situa…
$144,970
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TekceTekce
Apartamento 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 145 m²
Piso 8/8
Amplio Apartamento de Nueva Construcción con Vista al Mar en una Ubicación Frente al Mar en …
$1,00M
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Apartamento 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/6
Apartamentos Cerca del Mar con Parking Interior en İzmir Karşıyaka Estos amplios apartamento…
$337,583
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Apartamentos multinivel 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamentos multinivel 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Piso 4/2
DESCRIPCIÓN: Se ofrece a la venta un amplio apartamento dúplex 3+1 ubicado en Bostanlı, u…
Precio en demanda
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Agencia
Altincag Inmobiliaria
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Polski, Français
Dúplex 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 5/5
Áticos Dúplex Nuevos Cerca de la Costa en İzmir Los apartamentos dúplex en İzmir se encuentr…
$178,336
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Apartamento 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 5/7
Apartamentos Frente al Mar de Pisos Intermedios y Dúplex con Vistas al Mar en Karşıyaka, İzm…
$948,008
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Apartamento 3 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2/6
Apartamentos en Planta Media en un Edificio con Ascensor en İzmir Karşıyaka Los apartamentos…
$268,217
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Apartamento 4 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 3/7
Nuevos Apartamentos en un Edificio con Ascensor en el Centro de Karşıyaka Esmirna Los aparta…
$379,086
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Apartamento 3 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 1/4
Apartamento con Balcón en un Edificio con Ascensor en Karşıyaka İzmir Los apartamento se enc…
$142,157
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Apartamento 3 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2/7
Nuevos Apartamentos en un Edificio con Ascensor en el Centro de Karşıyaka Esmirna Los aparta…
$273,913
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Apartamento 7 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 7 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 270 m²
Piso 6/7
Apartamentos Frente al Mar de Pisos Intermedios y Dúplex con Vistas al Mar en Karşıyaka, İzm…
$1,47M
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Apartamento 6 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 6/7
Apartamentos Frente al Mar de Pisos Intermedios y Dúplex con Vistas al Mar en Karşıyaka, İzm…
$1,26M
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Apartamento 3 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 3/7
Apartamentos Frente al Mar de Pisos Intermedios y Dúplex con Vistas al Mar en Karşıyaka, İzm…
$673,802
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Apartamento 2 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 3/7
Apartamentos Frente al Mar de Pisos Intermedios y Dúplex con Vistas al Mar en Karşıyaka, İzm…
$379,086
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Apartamento 2 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2/4
Apartamento con Balcón en un Edificio con Ascensor en Karşıyaka İzmir Los apartamento se enc…
$83,990
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Apartamento 2 habitaciones en Karsiyaka, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Karsiyaka, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Poseer una casa en EKMAS Mavişehir, que se eleva en el lugar más hermoso de Mavişehir, uno d…
$188,292
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Parámetros de las propiedades en Karsiyaka, Turquía

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