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Apartamentos en venta en Iyidere, Turquía

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Apartamento 5 habitaciones en Iyidere, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Iyidere, Turquía
Dormitorios 5
Área 300 m²
La villa moderna se encuentra en la pintoresca zona de Ovadzhik, al pie del Monte Babadagh. …
$1,36M
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Apartamento 6 habitaciones en Iyidere, Turquía
Apartamento 6 habitaciones
Iyidere, Turquía
Dormitorios 6
Área 400 m²
Aquí hay una rara combinación que es difícil de encontrar en un objeto: el mar ante tus ojos…
$1,49M
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Apartamento 3 habitaciones en Iyidere, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Iyidere, Turquía
Dormitorios 3
Área 130 m²
En tiempos antiguos, Fethiye era conocido como Telmessos, la "tierra de las luces". Por supu…
$286,454
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Apartamento 7 habitaciones en Iyidere, Turquía
Apartamento 7 habitaciones
Iyidere, Turquía
Dormitorios 7
Área 350 m²
Ponemos a su atención una villa única situada en una parcela de 1200 m2, con impresionantes …
$973,942
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Apartamento en Iyidere, Turquía
Apartamento
Iyidere, Turquía
Área 50 m²
5★ Apartamentos de Inversión en Hisaronyu (Fethiye) – 3 km a la playa de Oludeniz con renta …
$257,808
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Apartamento 3 habitaciones en Iyidere, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Iyidere, Turquía
Dormitorios 3
Área 170 m²
Sinfonía de la Naturaleza y la Modernidad: Tu Paraíso de dos pisos en FethiyeImagina un luga…
$514,820
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