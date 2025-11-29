Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Isparta, Turquía

apartamentos
18
19 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Isparta, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
$4,21M
Apartamento en Isparta, Turquía
Apartamento
Isparta, Turquía
Área 440 m²
$7,54M
Apartamento 4 habitaciones en Isparta, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 135 m²
Piso 2/5
$4,64M
Apartamento 4 habitaciones en Isparta, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
$4,23M
Apartamento en Isparta, Turquía
Apartamento
Isparta, Turquía
Área 400 m²
$13,92M
Dúplex 6 habitaciones en Isparta, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 158 m²
$5,74M
Apartamento en Isparta, Turquía
Apartamento
Isparta, Turquía
Área 489 m²
$8,18M
Apartamento en Isparta, Turquía
Apartamento
Isparta, Turquía
Área 762 m²
$14,50M
Apartamento en Buyuk Gokceli, Turquía
Apartamento
Buyuk Gokceli, Turquía
Área 496 m²
$1,07M
Apartamento 4 habitaciones en Isparta, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 110 m²
$4,15M
Apartamento 4 habitaciones en Isparta, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
$4,99M
Apartamento 4 habitaciones en Isparta, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 1/3
$5,22M
Apartamento 4 habitaciones en Isparta, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
$3,24M
Apartamento 3 habitaciones en Isparta, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
$2,03M
Apartamento en Sav, Turquía
Apartamento
Sav, Turquía
Área 365 m²
$2,32M
Apartamento 3 habitaciones en Gelincik, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gelincik, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
$2,26M
Apartamento 4 habitaciones en Isparta, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
$3,02M
Apartamento 4 habitaciones en Isparta, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
$3,48M
Apartamento 4 habitaciones en Isparta, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Isparta, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 130 m²
$2,73M
