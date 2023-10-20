Daire, İzmir'de Gaziemir'in iyi bir yerleşim bölgesinde bulunan bir aile evinde yer almaktadır. Okullara, kreşlere, hastanelere, alışveriş merkezlerine ve daha birçok yere yakın.Çocuklu bir aile için idealdir. 4 katlı binanın 1. katı. -4 oda -1 salón ve 3 yatak odası -ebeveyn yatak odası banyosu -kiler -2 geniş balkon -Tüm pencereler parmaklıklıdır. -Otoparque -Kapıcı -Ayrıca girişte güvenlik kameraları da bulunmaktadır. Konut kompleksinde yeşil alan
Una maravillosa vista de la naturaleza y aire limpio. -Nuestra villa tiene 3 + 1 habitaciones, 125 m2 netos -Nuestra Villa tiene 2 pisos, su frente nunca se cerrará, *Hay un baño en suite en el dormitorio *Cocina abierta *2 km hasta la carretera de circunvalación *Óptimo 2 km *Aeropuerto 10 km Por favor contacte para más información