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Villas en venta en Inegol, Turquía

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Villa 6 habitaciones en Inegol, Turquía
Villa 6 habitaciones
Inegol, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 520 m²
Número de plantas 4
Villa Independiente de 5 Dormitorios en Venta con Piscina Cubierta y Ascensor en Bursa İnegö…
$1,45M
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