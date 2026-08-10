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Tiendas en venta en Gungoren, Turquía

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Tienda 24 m² en Gungoren, Turquía
Tienda 24 m²
Gungoren, Turquía
Área 24 m²
Número de plantas 4
Tiendas que ofrecen oportunidades de inversión en Güngören, Estambul Merter se encuentra ent…
$501,750
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