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Apartamentos en la montaña en venta en Gazipasa, Turquía

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1 habitación
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2 habitaciones
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3 habitaciones
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$220 141
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 3/5
Ubicación en el Centro Comercial de Gazipaşa Construcción de alta calidad Cumhuriyet / Paz…
$78 658
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Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$150 255
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 5/5
En Gazipaşa Pazarcı, junto a la Ruta del Río y cerca del mar Complejo residencial de alta c…
$194 596
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 7
Apartamentos cerca del mar en un complejo con comodidades en Antalya Gazipaşa es uno de los …
$83 471
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Apartamento 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 4/10
Gazipaşa Pazarcı: Magnífico sitio Apartamento 3+1 completo, amplio y espacioso Apto para o…
$194 991
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TekceTekce
Ático Ático 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$262 073
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$115 312
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 3/5
Excelente ubicación en Gazipaşa Pazarcı Proyecto único de alta calidad Pazarcı / Gazipaşa …
$91 334
VAT
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 7
Apartamentos cerca del mar en un complejo con comodidades en Antalya Gazipaşa es uno de los …
$124 914
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/5
Excelente ubicación en Gazipaşa Pazarcı Proyecto único de alta calidad Pazarcı / Gazipaşa …
$75 188
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Apartamento 5 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Piso 10/10
Ubicación inigualable en Gazipaşa Pazarcı Terreno listo para usar, apto para préstamo Dúpl…
$224 703
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Apartamento 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Piso 3/10
Ubicación Exclusiva en Gazipaşa Pazarcı Residencial Completamente Terminado Apartamento 3+1…
$144 592
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Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5/5
Excelente ubicación en Gazipaşa Pazarcı Proyecto único de alta calidad Pazarcı / Gazipaşa …
$144 592
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 1/5
En Gazipaşa Pazarcı, junto a la Ruta del Río y cerca del mar Complejo residencial de alta c…
$69 826
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/7
En Gazipaşa Pazarcı, Dentro de un Complejo Residencial de Alta Calidad, con un Entorno Abier…
$58 375
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Piso 1/10
Lo que obtienes: Proyecto exclusivo en el nuevo distrito de Gazipasha. En construcción: La …
$114 265
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Gazipaşa es el nombre de un paraíso escondido entre el verde de las montañas de toros y los …
$123 623
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