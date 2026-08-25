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Apartamentos del mar en venta en Gazipasa, Turquía

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11 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$220 141
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Apartamento 1 habitación en Gazipasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 4/9
Apartamento en venta en Gaziapasa Dream Home – 700m de PlayaAcogedor apartamento en la zona …
$111 405
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Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 65 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$150 255
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Piso 5/5
En Gazipaşa Pazarcı, junto a la Ruta del Río y cerca del mar Complejo residencial de alta c…
$194 596
VAT
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Agencia
gazivisor / Bienes Raíces & Inversión
Idiomas hablados
English, Türkçe
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Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 7
Apartamentos cerca del mar en un complejo con comodidades en Antalya Gazipaşa es uno de los …
$83 471
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Ático Ático 4 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$262 073
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Apartamentos en un complejo con actividades sociales en Gazipaşa Antalya Los elegantes apart…
$115 312
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Ático Ático 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Ático Ático 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Número de plantas 7
Apartamentos cerca del mar en un complejo con comodidades en Antalya Gazipaşa es uno de los …
$124 914
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Apartamento 5 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 230 m²
Piso 10/10
Ubicación inigualable en Gazipaşa Pazarcı Terreno listo para usar, apto para préstamo Dúpl…
$224 703
VAT
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gazivisor / Bienes Raíces & Inversión
Idiomas hablados
English, Türkçe
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Apartamento 3 habitaciones en Gazipasa, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Gazipasa, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 5/5
Excelente ubicación en Gazipaşa Pazarcı Proyecto único de alta calidad Pazarcı / Gazipaşa …
$144 592
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gazivisor / Bienes Raíces & Inversión
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Apartamento 2 habitaciones en Aydincik, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Aydincik, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/5
Газипаша Квартира 2+2 с отдельной кухней-столовой и просторным залом с видом на море из 2 ко…
$123 594
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