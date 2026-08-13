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Apartamentos en venta en Gaziemir, Turquía

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Apartamento 2 habitaciones en Gaziemir, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Gaziemir, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/4
Apartamentos en un Complejo Residencial con Piscina y Servicios Sociales en Gaziemir, İzmir …
$173,376
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