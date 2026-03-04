Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Tiendas en venta en Fethiye, Turquía

bienes raíces comerciales
2 propiedades
Tienda 44 m² en Fethiye, Turquía
Tienda 44 m²
Fethiye, Turquía
Área 44 m²
Número de plantas 2
Local Comercial con Alto Potencial de Beneficio en la Zona Más Concurrida de Fethiye Çalış Ç…
$316,834
Tienda 100 m² en Fethiye, Turquía
Tienda 100 m²
Fethiye, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 100 m²
Número de plantas 2
Locales con Alta Rentabilidad y Fuerte Potencial de Clientes en Hisarönü, el Corazón de Ölüd…
$324,995
