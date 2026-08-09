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Hoteles en venta en Fethiye, Turquía

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Hotel 30 m² en Oludeniz, Turquía
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Hotel 30 m²
Oludeniz, Turquía
Área 30 m²
Número de plantas 3
El proyecto se encuentra en el distrito de Hisaroniu de Fethiye. Esta zona es la zona reside…
$257,249
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INEST HOMES
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