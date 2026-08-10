Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Fatih
  4. Residencial
  5. Ático

Áticos en Venta Fatih, Turquía

;
Ático Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Ático Ático 4 habitaciones en Fatih, Turquía
Ático Ático 4 habitaciones
Fatih, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 140 m²
Piso 7/7
Amplia propiedad con vistas despejadas al mar en un edificio con ascensor en Sultanahmet Est…
$221,973
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir