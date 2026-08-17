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Tiendas en venta en Etimesgut, Turquía

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Tienda 5 m² en Etimesgut, Turquía
Tienda 5 m²
Etimesgut, Turquía
Área 5 m²
Número de plantas 18
Participación en Propiedad Comercial con Alta Renta en Ankara Etimesgut La propiedad comerci…
$31,675
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