Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Esenyurt
  4. Comercial
  5. Oficina

Oficinas en Venta en Esenyurt, Turquía

;
bienes raíces comerciales
3
Oficina Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
Oficina 107 m² en Esenyurt, Turquía
Oficina 107 m²
Esenyurt, Turquía
Área 107 m²
Número de plantas 35
Oficinas con vista al mar en venta en Estambul Esenyurt Las oficinas en venta están ubicadas…
$232 317
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir