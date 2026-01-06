Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Villas con Terraza en venta en Diyarbakir, Turquía

4 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 7 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Número de plantas 2
$16,73M
Villa 6 habitaciones en Yenisehir, Turquía
Villa 6 habitaciones
Yenisehir, Turquía
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Número de plantas 3
$24,23M
Villa 9 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 9 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 6
Área 550 m²
Número de plantas 3
$33,36M
Villa 11 habitaciones en Sur, Turquía
Villa 11 habitaciones
Sur, Turquía
Habitaciones 11
Nº de cuartos de baño 6
Área 450 m²
Número de plantas 3
$21,19M
Parámetros de las propiedades en Diyarbakir, Turquía

