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Tiendas en venta en Ciftlikkoy, Turquía

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Tienda 460 m² en Ciftlikkoy, Turquía
Tienda 460 m²
Ciftlikkoy, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 460 m²
Número de plantas 4
Local Comercial de Inversión con Almacén en Yalova Kelebek Çayırı Yalova es una hermosa ciud…
$565,645
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