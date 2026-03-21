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Locales comerciales en venta en Çeşme, Turquía

1 propiedad total found
Propiedad comercial 807 m² en Çeşme, Turquía
Propiedad comercial 807 m²
Çeşme, Turquía
Habitaciones 30
Dormitorios 30
Área 807 m²
Piso 1/3
Hotel Boutique con Diseño Elegante en Alaçatı Çeşme İzmir Çeşme, un importante centro turíst…
$9,19M
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