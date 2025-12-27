  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Central Anatolia Region
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Central Anatolia Region, Turquía

Ankara
3
Etimesgut
2
Sincan
1
Complejo residencial Zeray Future Deluxe City
Complejo residencial Zeray Future Deluxe City
Etimesgut, Turquía
de
$137,330
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 21
Nuestro proyecto está ubicado en Etimesgut, Ankara, en la nueva área de asentamiento más adecuada para zonificación y valoración. Se coloca como 4 bloques y 338 pisos en un área de 20,000 m2. hay son pisos normales que comienzan de 1 + 1 a 4 + 1 y pisos de penthouse con piscinas. Todos nue…
Desarrollador
Zeray Construction Inc.
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
Complejo residencial Luxury residence with a swimming pool and services in a prestigious area, Ankara, Turkey
Sincan, Turquía
de
$301,812
Ofrecemos apartamentos de servicio completo con vistas al bosque, al lago y al valle.La residencia cuenta con una piscina cubierta, una terraza en la azotea, servicio de conserjería, un café, una zona de spa, un centro de fitness, un estudio de yoga y pilates, una sauna y una sala de masajes…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center near a metro station, Ankara, Turkey
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a spa center near a metro station, Ankara, Turkey
Etimesgut, Turquía
de
$492,963
La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora, zona de spa, piscina cubierta, salas de masajes, sala de fitness, parque infantil y salas de juegos, estudios de yoga y pilates, cafés.Terminación - 30/12/2025.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona t…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
