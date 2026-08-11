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Villas en venta en Catalca, Turquía

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Villa 13 habitaciones en Cakil Mahallesi, Turquía
Villa 13 habitaciones
Cakil Mahallesi, Turquía
Habitaciones 13
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 8
Área 504 m²
Número de plantas 3
Casas en un Terreno Natural Con Piscina en el Pueblo de Çakıl en Çatalca Esta propiedad excl…
$1,66M
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