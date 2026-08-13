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Propiedades residenciales en venta en Cankiri, Turquía

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1 propiedad total found
Apartamento 2 habitaciones en Kavakli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Kavakli, Turquía
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Situada en el distrito de Beylikduzu, estos apartamentos listos para moverse presentan una e…
$157,047
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Parámetros de las propiedades en Cankiri, Turquía

con Jardín
Baratos
De lujo
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