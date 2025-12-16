Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Cankaya
  4. Comercial
  5. Restaurante, cafetería

Restaurantes en venta en Cankaya, Turquía

Restaurante, cafetería Borrar
Eliminar
1 propiedad total found
📌 01 Licensed Alcohol Venue, 150-Person Capacity, 275 m² Fully Equipped – Leasehold Business for Transfer in a Prime Location en Cankaya, Turquía
📌 01 Licensed Alcohol Venue, 150-Person Capacity, 275 m² Fully Equipped – Leasehold Business for Transfer in a Prime Location
Cankaya, Turquía
Área 275 m²
Nuestro negocio ha estado operando activamente desde 2016 y tiene una 01 Licencia de Alcohol…
$235,280
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir