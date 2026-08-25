Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bursa
  4. Comercial
  5. Tienda

Tiendas en venta en Bursa, Turquía

;
bienes raíces comerciales
5
Tienda Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Tienda 112 m² en 11 Sokak, Turquía
Tienda 112 m²
11 Sokak, Turquía
Área 112 m²
$4,82M
Dejar una solicitud
Tienda 248 m² en Cicek Caddesi, Turquía
Tienda 248 m²
Cicek Caddesi, Turquía
Área 248 m²
$21,86M
Dejar una solicitud
Tienda 245 m² en Orhangazi, Turquía
Tienda 245 m²
Orhangazi, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 245 m²
Número de plantas 1
Locales en un centro comercial al aire libre en Orhangazi, Bursa La región de Orhangazi en B…
$436 814
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir