Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Turquía
  3. Bodrum
  4. Alquiler a corto plazo
  5. Casa

Alquile casas independientes por día en Bodrum, Turquía

;
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 280 m²
Número de plantas 2
Nuestro proyecto, situado en Ortakent a pocos pasos del mar, está diseñado para una vida rel…
$1,666
por noche
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wabi Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Villa 7 habitaciones en Bodrum, Turquía
Villa 7 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villa 6+1 en la zona de YalykavakEl período mínimo de alquiler es de 1 mes.La villa está tot…
$1,158
por noche
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wabi Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Casa 6 habitaciones en Bodrum, Turquía
Casa 6 habitaciones
Bodrum, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 180 m²
Número de plantas 1
Modern villa with direct access to the sea as part of Mett Hotel & Beach Resort Bodrum 5★An …
$2,250
por noche
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Wabi Group
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir