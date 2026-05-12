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Inversiones Inmobiliarias en Bodrum, Turquía

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De inversiones 150 m² en Gundogan, Turquía
De inversiones 150 m²
Gundogan, Turquía
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
$22,09M
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