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Tiendas en venta en Beylikduzu, Turquía

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2 propiedades total found
Tienda 131 m² en Beylikduzu, Turquía
Tienda 131 m²
Beylikduzu, Turquía
Área 131 m²
Número de plantas 9
Tiendas en un bazar al aire libre con y sin inquilinos en Estambul Las tiendas están situada…
$500,868
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Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale. en Beylikduzu, Turquía
Shops in a residential complex for obtaining Turkish citizenship are for sale.
Beylikduzu, Turquía
Área 196 m²
Dos tiendas de 91 m2 y 105 m2 están en venta en un complejo residencial para obtener la ciud…
$420,000
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