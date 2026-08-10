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Apartamentos en venta en Besikduzu, Turquía

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Apartamento 4 habitaciones en Besikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Besikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 7
Apartamentos 3 dormitorios cerca del parque acuático con amplias zonas de uso en Besikduzu L…
$136,131
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Apartamento 4 habitaciones en Besikduzu, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Besikduzu, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Número de plantas 7
Apartamentos 3 dormitorios cerca del parque acuático con amplias zonas de uso en Besikduzu L…
$95,496
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