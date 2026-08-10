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Apartamentos en venta en Bayrampasa, Turquía

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Apartamento 1 habitación en Bayrampasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bayrampasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 243 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
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Apartamento 1 habitación en Bayrampasa, Turquía
Apartamento 1 habitación
Bayrampasa, Turquía
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
El proyecto Aqua Kavakli, que es uno de los proyectos de vivienda más populares de Estambul,…
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