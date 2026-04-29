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Tiendas en venta en Bayrakli, Turquía

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Tienda 84 m² en Bayrakli, Turquía
Tienda 84 m²
Bayrakli, Turquía
Área 84 m²
Piso 1/47
Propiedades comerciales con inquilinos en una calle principal en Izmir Bayraklı Las propieda…
$885,615
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Tienda 63 m² en Bayrakli, Turquía
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Bayrakli, Turquía
Área 63 m²
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