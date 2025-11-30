Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Dúplex con Terraza en venta en Aydin, Turquía

2 propiedades total found
Dúplex 4 habitaciones en Didim, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 2/3
$7,36M
Dejar una solicitud
Dúplex 3 habitaciones en Didim, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Didim, Turquía
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Piso 2/3
$5,16M
Dejar una solicitud
Parámetros de las propiedades en Aydin, Turquía

